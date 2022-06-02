Белград, 2 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Санкции в отношении российских спортсменов абсурдны и политически мотивированы. Об этом 2 июня заявил глава Балканского союза велоспорта Владимир Куваля.

Велоспорт

«Решения Международного союза велосипедистов и остальных федераций абсурдны и не имеют связи с понятиями о спорте. То, что происходит, — это политика, а я считаю, что спорт не должен быть частью политики», — приводит слова Куваля ТАСС.

Он добавил, что федерация, которая нарушает права спортсменов, дискредитирует все нации.

«Или к руководству Международного союза велосипедистов придут нормальные люди, или мы создадим новый союз, который не будет ни против кого вводить санкции», — отметил Куваля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Куваля заявил, что велогонщики из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, организованных Балканским союзом велоспорта.