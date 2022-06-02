Варшава, 2 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. С 1 июля 2022 года власти Польши отменят ежедневное пособие для большей части беженцев с Украины. Об этом 1 июня сообщило издание Rzeczроspolita со ссылкой на заявление представителя польского правительства по делам беженцев, заместителя польского министра внутренних дел Павла Шефернакера.

333 Категорический отказ

Отмечается, что с 1 июля ежедневные пособия будут получать только те украинские беженцы, которые в них нуждаются — инвалиды, а также беременные и многодетные женщины.

Также в материале издания отмечается, что таким образом польские власти намерены стимулировать беженцев с Украины начать зарабатывать и самим обеспечивать свои потребности.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — заявил изданию польский профессор Петр Длугош.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши, пострадавшей во время пандемии коронавируса.