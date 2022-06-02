Лос-Анджелес, США, , 10:05 — REGNUM Сервис Netflix представил тизер сериала «Уэнсдэй», спин-оффа шоу «Семейка Аддамс». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Кинопоиска» 2 июня.

Семейка Аддамс (1993) 4usky.com

В тизере показана рука — персонаж по имени Вещь из оригинального комикса «Семейка Аддамс». На языке жестов он передаёт послание зрителям: «Важное предупреждение. Настоящий ужас приближается. Его имя — Уэнсдэй».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сериал «Уэнсдэй» Тима Бёртона предположительно выйдет на Netflix уже осенью 2022 года. Шоу расскажет о том, как девочка-подросток Уэнсдэй (Дженна Ортега) пытается отточить свои экстрасенсорные способности и выжить в школе.

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