Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Сервис Netflix представил тизер сериала «Уэнсдэй», спин-оффа шоу «Семейка Аддамс». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Кинопоиска» 2 июня.

4usky.com Семейка Аддамс (1993)

В тизере показана рука — персонаж по имени Вещь из оригинального комикса «Семейка Аддамс». На языке жестов он передаёт послание зрителям: «Важное предупреждение. Настоящий ужас приближается. Его имя — Уэнсдэй».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сериал «Уэнсдэй» Тима Бёртона предположительно выйдет на Netflix уже осенью 2022 года. Шоу расскажет о том, как девочка-подросток Уэнсдэй (Дженна Ортега) пытается отточить свои экстрасенсорные способности и выжить в школе.