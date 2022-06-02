Екатеринбург, 2 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга 1 июня оштрафовал депутата гордумы Алексея Хододарева за дискредитацию Вооружённых сил России. Парламентарий планирует обжаловать такое решение, сообщил журналистам его адвокат.

Uriston.com Штраф

Поводом для составления протокола стали посты Холодарева в социальных сетях, дискредитирующие российскую армию. Кроме того, депутат выступил с критикой в отношении символов Z и V.

Свою вину парламентарий не признал. Сумма штрафа составляет 40 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за подобное правонарушение трижды был оштрафован бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Также суд дважды штрафовал экс-депутата свердловского Заксобрания Нафика Фамиева.