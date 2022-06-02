Уфа, 2 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Новые тарифы на оплату поездки в электротранспорте установили в Уфе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Троллейбус

Так, за поездку в электрическом транспорте при оплате за наличный расчет нужно будет отдать 30 рублей, по электронной пластиковой карте — 25 рублей, по пластиковой карте учащихся средних или начальных учебных заведений (школы) — 15 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии организовали проверку сообщений о высадке ребенка из автобуса.