Мадрид, , 10:04 — REGNUM Управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос выступил за «общий бюджетный ответ» стран Евросоюза на последствия ситуации вокруг Украины, который включает в себя «взаимное распределение государственных расходов» на военную помощь Киеву.

Флаг Испании Efraimstochter

Во время своего выступления в Комитете по экономическим вопросам испанского Конгресса Эрнандес де Кос отметил, что ситуация на Украине приведет к увеличению государственных расходов.

Глава Банка Испании считает, что с этими проблемами «можно было бы справиться более адекватным способом, усилив координацию между европейскими странами».