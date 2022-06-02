Москва, , 10:04 — REGNUM Отказ от Болонской системы образования в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но вузы могут отказаться от них в пользу специалитета. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ».

Валерий Фальков Government.ru

Министр отметил, что в России есть люди, которым нравится такой формат образования. Он пояснил, что миллионы людей в России уже получили бакалаврское образование и без степени магистра им дальше не получится продвигаться, поскольку к должностям, особенно в госслужбе, есть квалификационные требования. Кроме того, система бакалавриата и магистратуры понятна для иностранных студентов.

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», — заявил Фальков.