Нур-Султан, , 10:03 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном заседании Национальной Академии наук в Алма-Ате, предложил разделить министерство образования и науки республики на два ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полагаю, для усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», — сказал Токаев.

Он добавил, что нужно создать в Казахстане свою систему цитирования, чтобы повысить качество научных работ. Для этого потребуется укрепить потенциал научных журналов в стране. Президент заявил, что нужно стремиться повышать конкурентоспособность казахстанской науки.

Стоит отметить, что Токаев поднял вопрос о необходимости развивать науку в Казахстане в 2019 году. Он также отмечал, что в стране почти не растёт число учёных.

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