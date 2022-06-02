Астана, 2 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном заседании Национальной Академии наук в Алма-Ате, предложил разделить министерство образования и науки республики на два ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Полагаю, для усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», — сказал Токаев.

Он добавил, что нужно создать в Казахстане свою систему цитирования, чтобы повысить качество научных работ. Для этого потребуется укрепить потенциал научных журналов в стране. Президент заявил, что нужно стремиться повышать конкурентоспособность казахстанской науки.

Стоит отметить, что Токаев поднял вопрос о необходимости развивать науку в Казахстане в 2019 году. Он также отмечал, что в стране почти не растёт число учёных.