Курган, , 10:03 — REGNUM На курганском предприятии обнаружили тонну просроченного мяса. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники надзорного ведомства вместе с УМВД проверили производственные площадки «Зауральской мясной компании» в Кургане и Кетово. Выяснилось, что на площадке в Кетово ветеринарно-санитарное состояние всех холодильников неудовлетворительное, сообщают в Россельхознадзоре.

Кроме того, в холодильниках не соблюдается товарное соседство, а на коробках, в мешках и другой таре для хранения не было информации о видовой принадлежности мясного сырья и продукции, наименованиях, количествах, датах изготовления и сроках годности. Причём на часть продукции нанесена авансовая дата выработки. То есть сложно судить о сроках хранения и безопасности сырья и продукции предприятия.

В Кургане в холодильниках, которые арендует «Зауральская мясная компания», нашли продукцию с истёкшим сроком годности. У 505 кг шпика срок хранения истёк в январе 2022 года, у 225,5 кг вырезки — в октябре 2021 года, у 299 кг карбонада — в феврале 2021 года, у 256 кг говядины — в мае 2022 года, заявили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Материалы о выявленных нарушениях направлены в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области», — отметили в ведомстве.

В «Зауральской мясной компании» сообщили 45.ru, что после проверки Россельхознадзора «провели тщательное внутреннее расследование» относительно сроков годности мяса. Причастные к нарушениям люди уволены, нарушения устранены, заявили на предприятии.