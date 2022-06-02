Пекин, , 10:01 — REGNUM Два метеорологических спутника вместе с их наземными прикладными системами начали эксплуатацию в пробном режиме с 1 июня, сообщило метеорологическое управление Китая, передает агентство Синьхуа.

Спутник Nasa.gov

Два спутника, «Фэнъэнь-3E» (FY-3E) и «Фэнъэнь-4B» (FY-4B), будут предоставлять данные наблюдений и прикладные услуги глобальным пользователям. FY-3E, запущенный 5 июля 2021 года, стал первым в мире метеорологическим спутником на ранней утренней орбите для гражданских служб. Он будет в основном получать данные об атмосферной температуре, влажности и других метеорологических параметрах для приложений численного прогнозирования.

Спутник сформирует сеть с FY-3 °C и FY-3D для предоставления более точных и быстрых глобальных данных о погоде.

FY-4B, запущенный 3 июня 2021 года, стал первым китайским метеорологическим спутником нового поколения на геостационарной орбите. Он будет взаимодействовать с FY-4A для удовлетворения потребностей в метеорологическом мониторинге и прогнозировании, предотвращении стихийных бедствий и смягчении последствий для Китая и стран «Пояса и пути».

К настоящему времени страна запустила в общей сложности 19 спутников «Фэнъюнь», предоставляющих информационные продукты и услуги 123 странам и регионам, семь из которых в настоящее время находятся на орбите.