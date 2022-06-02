Брянск, , 10:05 — REGNUM Двух жителей Смоленской области осудили за серию особо тяжких преступлений в сфере наркоторговли в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Колония Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе 2022 года оперативники задержали ранее судимого молодого человека 2003 года рождения и несовершеннолетнего 2005 года рождения. Сообщники по указанию «куратора» устроили в Брянске несколько тайников с наркотиками, за эту «работу» им пообещали заплатить. Запрещённые вещества были изъяты полицейскими.

Володарский районный суд Брянска приговорил 1 июня старшего злоумышленника к 10 годам трём месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима, его несовершеннолетнего пособника к пяти годам шести месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор ещё не вступил в законную силу.