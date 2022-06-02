Иркутск, 2 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. По итогам анализа состояния законности при реализации в 2022 году на территории Иркутской области национального проекта «Демография», заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение о недопустимости нарушения закона министру спорта региона Павлу Богатырёву.

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Установлено, что в регионе, в рамках указанного национального проекта, должны быть реализованы мероприятия регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». Однако, ассигнования, выделенные в 2022 году на строительство спортивных сооружений и объектов спорта, освоены чуть выше 10%.

В частности, запланировано завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Иркутском и Жигаловском районах, однако работы реализуются с отставанием от предусмотренных контрактами графиков, готовность объектов составляет лишь 10 и 25% соответственно.

В ходе проверки исполнения требований закона при строительстве крытого тренировочного катка с искусственным льдом, находящегося в мкр. Университетский в г. Иркутске, заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин совместно с прокурором Иркутской области Андреем Ханько установили, что в нарушение плана-графика производства работ подрядчиком не завершен монтаж металлических конструкций покрытия четвёртого блока и закрытие контура здания. Фактически работы выполнены на 65% вместо установленных графиком 74,8%.

Кроме того, в 2023 г. предусмотрено предоставление субсидии в сумме свыше 135 млн. руб. из федерального бюджета на строительство в регионе тренировочного катка, однако министерством не организован рейтинговый отбор объектов, что может создать препятствие в получении средств.

«В связи с имеющимися основаниями полагать о возможных в будущем нарушениях законодательства при выполнении программных мероприятий национального проекта «Демография», принципа эффективности использования бюджетных средств, и, как следствие, необеспечении права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин предостерег министра спорта Иркутской области Павла Богатырева о недопустимости нарушений требований законодательства и предупредил, что в случае непринятия мер, он может быть привлечен к установленной законом ответственности», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, министром спорта Иркутской области Павел Богатырёв стал в марте 2022 года. До этого срока более года осуществлял полномочия министра спорта Иркутской области.

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