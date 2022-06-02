Грозный, 2 июня 2022, 10:01 — REGNUM В Луганской Народной Республике открылся филиал госпиталя «Ахмат». В нем одновременно смогут оказывать помощь 25 бойцам, получившим ранение при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Финансирование медучреждения взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 2 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил Кадыров, вопросам сохранности бойцов и их здоровья, а также предоставления качественной и своевременной медицинской помощи уделяется большое внимание, поэтому создание госпиталя очень важно. Его оснастили необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств. Для работы в медучреждении будут привлечены при необходимости врачи из Чечни и Центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось об открытии в Рубежном Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова госпиталя, в котором могут получать помощь до 30 раненых и есть возможность открыть еще столько же мест.
Читайте также: Кадыров сообщил об открытии с помощью Чечни военного госпиталя в Рубежном