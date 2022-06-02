Грозный, , 10:01 — REGNUM В Луганской Народной Республике открылся филиал госпиталя «Ахмат». В нем одновременно смогут оказывать помощь 25 бойцам, получившим ранение при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Финансирование медучреждения взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 2 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Госпиталь Publicdomainpictures.net

«Накануне в Луганской Народной Республике состоялось открытие филиала госпиталя «Ахмат» на 25 больничных коек. К решению о необходимости его открытия пришли совместно мои дорогие братья начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров и командир специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев после оценки ситуации на передовой», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как отметил Кадыров, вопросам сохранности бойцов и их здоровья, а также предоставления качественной и своевременной медицинской помощи уделяется большое внимание, поэтому создание госпиталя очень важно. Его оснастили необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств. Для работы в медучреждении будут привлечены при необходимости врачи из Чечни и Центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось об открытии в Рубежном Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова госпиталя, в котором могут получать помощь до 30 раненых и есть возможность открыть еще столько же мест.

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