Москва, 2 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Некомпетентность европейских чиновников и политиков 2022 года будет описана в будущих учебниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

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«Если посмотреть на инфографику присутствия европейских товаров на мировых рынках за последние 30 лет, то сразу видно, что весь этот период Запад (включая Европу) терял мировые рынки, а его место занимала Юго-Восточная Азия. Ну, а завоёванный в начале 1990-х годов российский рынок Европа решила потерять сама, — сказал он. — В глобальной экономической конкуренции выигрывает тот, у кого больше население, ниже себестоимость, есть доступ к ресурсам и высоким технологиям. До недавнего времени остатки европейской конкурентоспособности держались на высоких технологиях, пока ещё недоступных азиатам, на очень дешёвых ресурсах из России и на возможности невозбранно включать печатный станок. Но высокие технологии Азия практически окончательно освоила, печатный станок перегрелся ещё во время ковида, а санкциями против России Европа отрезала себя от лучшего в мире источника сырья».

По его словам, нефтяное эмбарго ещё больше увеличит и без того рекордную инфляцию, как следствие отрицательная реальная ставка станет еще больше отрицательной.

«А это прибьёт Европейский долговой рынок, — убежден Пальченко. — Европу ждёт ещё и большая инфляция, и рецессия, и падение уровня жизни, окончательно и бесповоротно. Инструментов не допустить этого или быстро преодолеть, как в 2008 и 2014 годах, у европейцев уже нет», — полагает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что инфляция в Еврозоне абсолютно рукотворная, и её источники вполне очевидны: это сырьевой шок и логистический хаос.