Лондон, 2 июня 2022, 09:58 — REGNUM План поставок киевскому режиму американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) согласовывают в данный момент с США власти Великобритании. Об этом 1 июня сообщила газета Politico.

Реактивная система залпового огня M270 MLRS
Реактивная система залпового огня M270 MLRS
Cpl Jamie Peters RLC

По данным источников издания, для отправки Киеву этих РСЗО нужно официальное одобрение властей США, и британский премьер-министр Борис Джонсон уже провел с американским лидером Джо Байденом обсуждение плана реэкспорта указанного вида оружия.

Также указывается, что 2 июня обсуждения этого вопроса продолжат глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом отмечается, что радиус действия ракет РСЗО M270 MLRS составляет 80 км и именно это стало причиной задержки отправки этих систем Киеву, так как, по данным газеты, западные страны опасаются, что это может привести к ударам ВСУ по территории России и эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли из артиллерии город Донецк.