Лондон, 2 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. План поставок киевскому режиму американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) согласовывают в данный момент с США власти Великобритании. Об этом 1 июня сообщила газета Politico.

Cpl Jamie Peters RLC Реактивная система залпового огня M270 MLRS

По данным источников издания, для отправки Киеву этих РСЗО нужно официальное одобрение властей США, и британский премьер-министр Борис Джонсон уже провел с американским лидером Джо Байденом обсуждение плана реэкспорта указанного вида оружия.

Также указывается, что 2 июня обсуждения этого вопроса продолжат глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом отмечается, что радиус действия ракет РСЗО M270 MLRS составляет 80 км, и именно это стало причиной задержки отправки этих систем Киеву, так как, по данным газеты, западные страны опасаются, что это может привести к ударам ВСУ по территории России и эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли из артиллерии город Донецк.