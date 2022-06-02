Пекин, 2 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Власти заявили, что Китай увеличит свои возможности по поставкам продовольствия, чтобы сохранить стабильные цены, сославшись на проблемы, вызванные COVID-19, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно циркуляру, совместно опубликованному Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая и другими правительственными органами, страна призывает местные органы власти получить четкое представление о посевных площадях, сортах, урожайности овощей на полях, а также о разнообразии и урожайности имеющихся в наличии водных и животноводческих продуктов.

В циркуляре говорилось, что квалифицированным городам рекомендуется увеличить свои запасы продуктов питания как с точки зрения разнообразия, так и количества, чтобы усилить возможности реагирования.

В нем содержится настоятельный призыв к местным органам власти развивать координацию между оптовыми рынками, крупными предприятиями пищевой промышленности, логистическими компаниями и производственными базами, а также поощрять онлайн-транзакции и доставку «от точки до точки».

В циркуляре подчеркивался беспрепятственный канал от сельскохозяйственных угодий и овощных баз до оптовых рынков и экспресс-доставки, призывая соответствующие ведомства не блокировать транспорт под предлогом борьбы с COVID-19.

В нем также подчеркивалась необходимость обеспечения достаточных поставок сельскохозяйственных товаров и организации предприятий для коммерциализации продуктов питания после сбора урожая, включая сортировку