Чистополь, Татария, , 09:58 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Чистопольскому району, обвиняемому в мошенничестве. Мужчина признался в содеянном, уголовное дело направлено в суд, сообщает региональное следственное управление СКР.

Полиция

По версии следствия, в апреле дома у жителя города Чистополя был проведен обыск. Обвиняемый предложил помочь в прекращении уголовного преследования и попросил за свои услуги 50 тыс. рублей. При этом он знал, что мужчине не грозит уголовная ответственность.

Потерпевший и его знакомый сообщили о противозаконных действиях полицейского. После получения денег, 13 апреля, полицейского задержали.

До решения суда обвиняемый находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, виновным в использовании рабского труда признан бывший сотрудник полиции в Татарии. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.

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