Мадрид, , 09:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что испанское правительство возьмет на себя обязательство переселить в Испанию «умеренное» количество беженцев с американского континента. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на американское издание Axios. с

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Издание ссылается на «документы внутреннего планирования» в рамках организации Саммита Америк.

Мероприятие состоится в июне в Лос-Анджелесе (Калифорния), и Белый дом ожидает, что Испания сделает соответствующее объявление во время встречи.