Мадрид, 2 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что испанское правительство возьмет на себя обязательство переселить в Испанию «умеренное» количество беженцев с американского континента. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на американское издание Axios. с

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Издание ссылается на «документы внутреннего планирования» в рамках организации Саммита Америк.

Мероприятие состоится в июне в Лос-Анджелесе (Калифорния), и Белый дом ожидает, что Испания сделает соответствующее объявление во время встречи.