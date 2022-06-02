Москва, 2 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В России в настоящее время наблюдается падение дохода и ожидается рост безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что долговая нагрузка жителей России в I квартале 2022 года выросла до исторического максимума в 10,6%.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

«Рост долгов в России вызван несколькими факторами, — сказал Головченко. — Во-первых, желанием успеть взять дешёвую ипотеку и обустроить новое жилье. Во-вторых, падением реальных располагаемых доходов, которое частично покрывалось потребкредитами. В-третьих, рост инфляции провоцировал рост спроса на дорожающие товары и кредиты под них. Пока кредитование снизилось по некоторым направлениям до 80%. И ставки сейчас высокие, и товары очень дорогие. Поэтому пока будет скорее снижение кредитования и рост просрочки по платежам. Рост долгов сам по себе не опасен. Но в России идёт падение доходов и ожидаем рост безработицы. А это вызовет рост неплатежей. Вот это опасная ситуация, так как это удар по потреблению и по банкам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в РФ серьезное падение доходов ждет тех, чья деятельность или бизнес были связаны с Западом.