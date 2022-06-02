Пекин, , 09:54 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И призвал к углубленному общению между китайскими и российскими учеными с целью укрепления двусторонних связей, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Флаги России и Китая Government ZA

Ван выступил с видеообращением на форуме аналитического центра высокого уровня для ученых двух стран, призвав их внести свой вклад и мудрость, чтобы сделать мир более мирным, безопасным и процветающим.

Ван сказал, что китайская сторона готова работать с российской стороной, чтобы поддерживать и практиковать правильный взгляд на демократию, развитие, безопасность и порядок, а также содействовать развитию глобальной системы управления в более справедливом и разумном направлении.

Форум, проводимый ежегодно с 2018 года, был совместно организован Китайской Академией общественных наук и Российским советом по международным делам.

В этом году форум посвящен таким темам, как качественное развитие китайско-российского экономического сотрудничества, экологическое сотрудничество и глобальное и региональное управление.