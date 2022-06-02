Москва, , 09:55 — REGNUM Инфляция в Еврозоне абсолютно рукотворная, и два её источника вполне очевидны: это сырьевой шок и логистический хаос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

ЕС Findspicture.com

«Скачкообразный рост цен на энергоносители, некоторые металлы, зерно и прочее сырьё наложился на повсеместное нарушение и искажение торговой и технологической логистики. Потребительская и особенно продовольственная инфляция уже закрепляется на двузначном уровне, — сказал Станкевич. — Бороться с этим злом ЕС сможет только снижением накала санкционной войны против РФ (что маловероятно), либо ужесточением кредитно-денежной политики, в том числе поднятием учётной ставки. Последнее грозит экономике ЕС попаданием в стагфляционную ловушку (сочетание стагнации с инфляцией)».

Как полагает Станкевич, нельзя исключить, что к осени 2022 года и к началу отопительного сезона в ЕС возобладают умеренные миротворцы, которых сейчас представляют Италия, Германия и Франция.

«Тогда деэскалация военных и санкционных сражений хотя бы отчасти нормализует экономику ЕС и РФ», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов заявил, что причины нынешнего энергетического кризиса целиком рукотворны, и вина за него лежит на лидерах США и Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Вина за неутихающий энергетический кризис лежит на ЕС и США — эксперт