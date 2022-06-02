Донецк, 2 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Донецк. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В представительстве рассказали, что украинские войска открыли огонь с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 122 мм. В СЦКК зафиксировали, что удар нанесён в 9:05.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июня украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую.