Москва, 2 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В России многие представители среднего и даже высшего среднего класса могут быстро опуститься до низшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных жителей РФ превысила 8,5 раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Россию ждёт серьезная трансформация социально-экономической стратификации, — сказал Ковригин. — Серьезное падение доходов будет у тех, чья деятельность или бизнес завязаны с Западом. И из среднего и даже высшего среднего класса многие из них могут быстро опуститься до низшего. Если российское производство не сможет эффективно наладить разорванные производственные цепочки, найти бизнес-контакты с Востоком, то будет заметный рост безработицы».

Как пояснил Ковригин, сложившаяся геополитическая ситуация наносит серьезный удар и по обеспеченным слоям.

«В России осталось мало «защитных» активов для сбережений накопленного богатства, за исключением разве что золота. Средний и высший класс, инвестировавший в фондовый рынок, понёс серьёзные потери», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров заявил, что в России уже начинает фиксироваться снижение реальных располагаемых доходов населения, что будет угнетающе влиять на спрос и тормозить инфляцию.