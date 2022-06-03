Владивосток, , 07:25 — REGNUM В Приморье в Находке до 2025 года по национальному проекту «Здравоохранение» планируется открытие полностью оснащенной современным оборудованием многопрофильной поликлиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

Читайте также: В больнице ЕАО благодаря нацпроекту появится реабилитационное оборудование

В разработке проекта новой поликлиники активное участие принимали врачи.

«На выходе должна получиться поликлиника, отвечающая требованиям бережливых технологий, с разделением потоков и созданием отдельных диагностических и лечебных блоков. Медучреждение должно быть функциональным, комфортным, оснащенным по современным стандартам, в том числе «тяжелой» медицинской техникой», — рассказал главный врач Находкинской городской больницы Андрей Кузьмин.

Многопрофильная поликлиника площадью в 7 тыс. кв. метров будет оснащена лифтами. В ней оборудуют отделение лучевой, эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики. Три этажа здания займут терапевтическая, хирургическая, урологическая, офтальмологическая, кардиологическая, неврологическая службы. В поликлинике будет изолированный инфекционный блок и круглосуточный травмпункт с отдельным входом, дневной стационар, аптека готовых лекарственных форм и центр общественного здоровья.

Жители Находки смогут получать в комфортных условиях первичную, медико-санитарную, врачебную и специализированную помощь по 20 направлениям. Поликлиника будет принимать до 300 пациентов в сутки.

«Благодаря национальному проекту в крупном городе Приморья появится современная поликлиника, в которой, как мы видим, продуманна каждая деталь для того, чтобы пациенты могли получать современную медицинскую помощь. Я уверен, что в таких комфортных условиях, с таким современным оборудованием приятнее будет работать и врачам. Новое многопрофильное медучреждение привлечет и молодых специалистов», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО больница посёлка Смидович по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» получит новое современное оборудование.