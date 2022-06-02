Ярославль, 2 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославле не нашлось инвесторов, желающих застраивать пять территорий в городе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка

В конце апреля мэрия города объявила аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Балашова в Дзержинском районе, на улице Большая Донская в Красноперекопском районе, на улицах Колышкина, Моховая и в Тверицах в Заволжском районе.

По каждой территории были объявлены отдельные торги. В общей сложности мэрия хотела получить минимум 781 млн 260 тыс рублей, а в случае конкурентных торгов эта сумма могла и вырасти. Аукционы должны были пройти 31 мая. Однако на них не было подано ни одной заявки.

Между тем ранее городские власти заявляли, что работают с потенциальными инвесторами. Возможно, на их решение повлияла смена мэра города, ушедшего в отставку 18 мая, то есть накануне торгов.

Теперь мэрия издала постановление о продлении сроков проведения аукционов ещё на три месяца. Вероятно, они будут объявлены повторно.