Самара, 2 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Экс-руководителя национального парка «Самарская Лука» осудили в Самарской области за совершение мошенничества и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что с 2013 года по 2018 год осужденный похитил деньги нескольких фирм на сумму более десяти миллионов рублей, путем злоупотребления доверием и обмана, присвоив денежные средства, которые перечисляли предприятия в качестве спонсорской помощи на основании договоров на безвозмездную благотворительную деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бывшего директора бюджетного учреждения заподозрили в совершении мошенничества с использованием служебного положения в Самарской области.