Донецк, 2 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает 2 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Выпущено 485 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке», — говорится в телеграм-канале предстаивтельства.

Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 17 человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.