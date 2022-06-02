Москва, , 10:06 — REGNUM Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине безусловно подрывают стабильность. Вооружения Запада приближаются к границам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков 1 июня журналистам.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

Дипломат, принимающий участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия, рассказал о попытках объяснить своим коллегам по международной организации, что напряжение на Украине и вокруг неё копилось годами. Не Россия приближается к западным странам со своим вооружением, а они с их оборонительными идеями идут к её границам.

«Что касается [реактивных] систем залпового огня как непосредственно оружия, то, естественно, это подрывает стабильность», — отметил Машков.

По его словам, проблемы, возникшие вокруг Украины, больше нельзя было терпеть. Были пересечены все крайние линии, возникла прямая угроза национальным интересам России, что и привело к конфликтной ситуации. Все действия Запада за последние 30 лет спровоцировали её.

России не нужны подобные конфликты на других направлениях, власти пытаются обеспечить безопасность страны, глобальную безопасность таким образом, чтобы интересы России не были ущемлены, добавил Машков.

Как сообщало ИА REGNUM, новый пакет военной помощи США Украине на сумму $700 млн включает в себя РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним. О выделении этой помощи американские власти объявили 1 июня.

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