Москва, , 09:50 — REGNUM В Москве стартовала программа летнего чтения для детей и подростков. Об этом 2 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Библиотека Пётр Иванов

Мероприятие организовано на базе городских библиотек. В рамках акции школьникам предлагают завести специальный дневник и рассказать в нем о прочитанных произведениях. В начале нового учебного года участники программы получат памятные сувениры.

«Программа проходит в Москве уже в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате. Еще ребят ждут конкурсы фотографий и аудиоподкастов», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Программы Московской недели моды пройдут в разных районах столицы