Москва, 2 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Москве стартовала программа летнего чтения для детей и подростков. Об этом 2 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пётр Иванов Библиотека

Мероприятие организовано на базе городских библиотек. В рамках акции школьникам предлагают завести специальный дневник и рассказать в нем о прочитанных произведениях. В начале нового учебного года участники программы получат памятные сувениры.

«Программа проходит в Москве уже в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате. Еще ребят ждут конкурсы фотографий и аудиоподкастов», — сказала Сергунина.