Мелитополь, Украина, , 09:49 — REGNUM Международный день защиты детей широко отметили в Мелитополе 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в военно-гражданской администрации города.

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничные мероприятий начались с состязаний по плаванию в мелитопольском бассейне, а затем продолжились в городском парке имени Горького. На парковой сцене выступили преподаватели и учащиеся первой музыкальной школы, которые исполнили несколько композиций классических и современных авторов. Особые овации слушателей получила песня «Несовместимы дети и война» в исполнении детского квартета. Также состоялось шоу аниматоров.

В праздничном концерте приняли участие воспитанники детской школы искусств, которые представили танцевальные и музыкальные номера — от джаза до по-хитов. В финале концерта ученики и преподаватели хором исполнили песню «Солнечный круг», а затем дети запустили в небо шары в цветах российского флага. Музыкальный фейерверк продолжился конкурсом рисунков и детской дискотекой.

Все участники праздника в этот день получили подарки — шары, мороженое, наборы для творчества.

«Я очень благодарна всем родителям, которые привели деток на этот праздник. Желаю всем детям огромного здоровья, счастья, успехов и жить в мирном и красивом Мелитополе и ничего не бояться», — отметила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Праздник продолжился на озере «Горячка» — там для детей были организованы игры и даже прогулки на лошадях. Глава администрации напомнила, что в последние два года представители бывшей киевской власти закрыли эту зону отдыха и превратили водоем в пустырь. В этом году озеро расчистили и убрали.