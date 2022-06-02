Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Предложение Турции организовать встречу Москвы и Киева для переговоров по урегулированию конфликта на Украине является конструктивным шагом, однако вряд ли российско-украинские контакты приведут к дипломатическому прорыву. Об этом 2 июня на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

ИА REGNUM Украина — Россия

По её словам, в ходе предыдущего этапа контактов России и Украины Москва выступала «с максималистских позиций» и вела себя так, словно «не воспринимала переговоры всерьёз».

«Так что по этой причине мы, я думаю, были разочарованы усилиями, имевшими место до сих пор, — цитирует ТАСС постпреда США. — Учитывая поведение российской стороны на этих переговорах, я думаю, мы скептически относимся к тому, что на данном этапе это приведет к какому-то крупному прорыву».

При этом, отметила Смит, в Вашингтоне в целом всё же «надеются, что будет иметь место некий дипломатический прорыв».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле. Эрдоган также призвал сделать шаги по минимизации негативных последствий боевых действий и укреплению доверия между сторонами.

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Напомним, переговоры между Россией и Украиной начались в конце февраля. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев на сегодняшний день отказывается от переговоров с Москвой. По его мнению, на данный момент, вероятно, украинская сторона под нажимом своих западных кураторов выбирает другой вариант развития событий.

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