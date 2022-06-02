Оренбург, 2 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура Ташлинского района выявила десять сайтов, на которых размещена информация о незаконной продаже медицинских справок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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Для того, чтобы попасть на эти сайты, не требовалось регистрации и пароля. Доступ к информации был свободный. Сайты информировали о продаже медицинских справок без посещения медучреждения в установленном законом порядке.

Последовал иск в суд. Информация о продаже справок признана запрещенной к распространению. На момент рассмотрения исков в суде доступ к пяти сайтам ограничен. С учётом уточнения исковых требований, требования прокурора по пяти сайтам удовлетворены. Доступ к сайтам в настоящее время заблокирован.