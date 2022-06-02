Москва, , 09:47 — REGNUM Российские дипломаты, которые были высланы из стран Запада, переводятся внешнеполитическим ведомством России на более приоритетные направления и у такого перераспределения долгосрочный характер. Об этом 2 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кадровая политика министерства иностранных дел находится в формате изменения. Это не какая-то глубинная, кардинальная перестройка, но это поднастройка, исходя из ситуации. Она имеет долгосрочный характер. То есть это не временная перегруппировка сил, это то, как будут расставляться приоритеты в нашей международной внешнеполитической деятельности на годы вперед», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что в результате этого укрепляются связанные с другими странами направления на пространстве СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что попытки российской стороны к выстраиванию взаимных уважительных отношений с Западом натолкнулись на «отсутствие уважения и отсутствие даже какой-либо выгоды».

«Стучаться в закрытые двери никто не будет и даже и не думал об этом, на других направлениях требуется кадровое усиление, что сейчас и происходит», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что Соединенные Штаты ведут подготовку к будущим конфликтам. Для этого Вашингтон формирует новые союзы, в числе которых оборонный альянс AUKUS, образованный США, Великобританией и Австралией, а также американо-японский, американо-южнокорейский альянсы.