Ярославль, , 10:11 — REGNUM В Ярославле жители обратились к врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву об улучшении жилищных условий символа города — медведицы Маши. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на странице Михаила Евраева во «ВКонтакте».

Медведица Маша Страница Ярославского музея-заповедника в Facebook

Медведица живёт в центре города в музее-заповеднике на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Авторы обращения посчитали, что ей тесно в существующем вольере.

«За 32 года она заслужила не только любовь горожан, но и просторного вольера с ландшафтом и тематическим дизайном. Территория музея позволяет это сделать, мы же не в каменном веке живем чтобы мишку в железной клетке на обозрение выставлять. В одной из групп города люди готовы поддержать и собрать подписи, если это необходимо. А вообще, это был бы лучший подарок ко дню города…», — написала местная жительница.

Медведица Маша

В комментариях достаточное большое количество пользователей поддержали идею женщины. В Ярославском правительстве ответили автору идеи: изменять условия жизни Маши не будут. Медведица слишком стара для переезда. Даже в зоопарках медведи редко доживают до 30 лет, а в дикой природе — и до половины этого срока. Маша привыкла к существующим условиям, смена обстановки может её убить.

«Кардинальные перемены, как временный переезд или смена дома на старости лет, подорвали бы последние силы и здоровье животного. Да и сам «переезд» сопряжен с введением сильной дозы снотворного медведице, остающейся очень сильной и опасной даже в таком преклонном возрасте. В этом случае просто рассчитать дозу снотворного — уже очень сложная задача, а его воздействие на медвежий организм может стать абсолютно губительным для животного», — говорится в ответе.

Также в ответе сообщается, что за всё время жизни в Ярославском музее-заповеднике Маша ни разу не болела — за ней ведётся постоянный уход.

«Для содержания зверя построен большой вольер с домиком-берлогой для зимнего сна и ванной для летних водных процедур. По мере роста медведицы вольер регулярно увеличивали, укрепляя пол и стены, сейчас его площадь составляет более 60 кв. м., сверху для защиты от дождя сделан навес. Его размеры рассчитаны при содействии специалистов Ярославского зоопарка. При этом были учтены как потребности животного в движении, так и возможность его безопасного кормления и уборки вольера. В вольере всегда находится свежая вода в нужном объёме, которую медведица использует для купания и утоления жажды», — пояснили власти в ответ.

Надзорные органы каких-либо нарушений в содержании животного не выявили.

Стоит отметить, что строительство нового вольера проблематично и с правовой точки зрения. Несколько лет назад принято решение о передаче территории бывшего монастыря Ярославской епархии. Музей должен покинуть её после того, как для него будет оборудовано новое здание. Кроме того, монастырь является памятником федерального значения.

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