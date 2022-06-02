Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Многопользовательская игра Knockout City от американской студии Velan Studios стала бесплатной. Об этом пишет издание Eurogamer.

Кадр из трейлера игры Knockout City

Разработчики перевели Knockout City на бесплатную модель распространения одновременно со стартом шестого игрового сезона. Отмечается также, что теперь для игры по сети геймерам не понадобится подписка PS Plus, Xbox Live Gold и Nintendo Switch Online.

Напомним, что Knockout City — это компьютерный аналог традиционной игры в вышибалы. В нём геймеры создают себе персонажа, делятся на команды и пытаются выбить соперника специальным мечом.