Кишинёв, 2 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Молдавские СМИ активно писали о подорожании подсолнечного масла в стране, но утратили интерес к теме, когда цена на продукт упала. Об этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила 2 июня на брифинге.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«Когда прошёл слух, что масло подорожает до 56 леев (около 180 руб.), я видела сотни заголовков в прессе, фото, репортажи из некоторых магазинов. Сейчас цена 34 лея (около 110 руб.), но я не вижу особого интереса к этой теме», — заявила глава правительства.

Она отметила, что журналисты предрасположены писать негативные новости. По мнению Гаврилицы, они с этим «перебарщивают». Премьер-министр призвала чаще писать позитивные новости.

«Наше общество нуждается в хороших, заслуживающих доверия новостях», — сказала Гаврилица.

Стоит отметить, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность», которая сформировала действующее правительство в августе 2021 года, на выборах выступала с лозунгом «Хорошие времена для хороших людей». За несколько месяцев работы этого правительства экономический уровень в стране стремительно снизился.