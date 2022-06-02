* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 2 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. По сообщениям некоторых пакистанских СМИ, Исламабад добился прогресса на переговорах в Кабуле с боевиками движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В продолжение переговоров между движением и правительством Пакистана 1 июня в Кабул прибыли более 50 племенных вождей для участия в переговорах. Об этом сообщает TOLO News.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Пакистанские СМИ сообщили о продлении перемирия между двумя сторонами, но правительство Пакистана и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали официальных комментариев. Также газета «Дан Пакистан» сообщила, что премьер-министр правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хасан Ахунд встретился с обеими сторонами и призвал к прекращению огня.

«Старейшины племён и другие влиятельные гражданские лица находятся в Кабуле», — сказал TOLO News пакистанский журналист Тахир Хан.

Продление режима прекращения огня, соблюдение исламских законов, освобождение заключённых «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и возвращение племенным районам Пакистана их прежнего статуса были названы ключевыми вопросами на переговорах.

«Во взаимоотношениях между Исламским Эмиратом, пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламабадом мы сталкиваемся с несколькими реалиями, — сказал политолог Шир Хасан. — Один факт заключается в том, что Пакистан поддерживает хорошие отношения с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом и настоящем, а второй факт — в том, что пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают хорошие отношения с Афганистаном».

Также сообщалось о продлении режима прекращения огня на неопределённый срок, но пока пакистанское правительство и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сделали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Военный эксперт Азиз Мааредж сказал: »Драма под названием «Диалог» должна показать миру, что афганские и пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тесно связаны между собой и обе группировки являются экстремистскими».

Исламский Эмират пока не дал комментариев.