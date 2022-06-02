Москва, 2 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Казанский футбольный клуб «Рубин» получил чистую прибыль в 2021 году в размере 1,186 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), опубликовавшая финансовую отчётность клубов.

Amar77 Стадион «Казань Арена»

«Рубин» стал лидером по прибыли за 2021 год. При этом по итогам сезона 2021/22 клуб вылетел из премьер-лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице.

Лидером по убыткам в 2021 году стал московский «Локомотив. Убытки «железнодорожников» составили 2,283 млрд рублей. В сезоне 2021/22 команда заняла шестое место в чемпионате России.