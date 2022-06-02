Канберра, , 09:49 — REGNUM 2 июня министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила, что ее страна предоставит Самоа новый морской патрульный катер. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии (сс) Der Angemeldete

Новое судно заменит патрульное судно Nafanua II, ремонт которого в марте был признан невозможным. Тогда техники посчитали, что ремонтировать катер бессмысленно по финансовым соображениям, так как его функциональное значение не соответствовало предполагаемым затратам.

Теперь же Австралия намерена предоставить тихоокеанскому государству новое судно. Как заявила Вонг, патрульное судно должно быть готово к эксплуатации в следующем году.

«Мы отдаем себе отчет, насколько важными являются морские пути для островных государств», — передает телеканал заявление министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

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