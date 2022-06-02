Донецк, 2 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Артиллерия ВСУ обстреляла город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Удар был зафиксирован в 9:05 с позиций украинских войск в Авдеевке. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 июня украинские войска несколько раз обстреляли Ясиноватую и другие населённые пункты ДНР.