Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Актёр Крис Хемсворт подтвердил, что начались съёмки боевика «Фьюриоса» — приквела картины «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости», реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия, США

«Новое путешествие в саге «Безумный Макс» начинается», — написал Хемсворт. Добавим, что премьера картины запланирована на 2024 год.

ИА REGNUM напоминает, что режиссёром «Фьюриосы» стал Джордж Миллер — в фильме сыграют Энгус Сэмпсон, Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Нэйтан Джонс и Том Бёрк. Картина расскажет об однорукой воительнице Фьюриосе (Аня Тейлор-Джой), которую в киноленте «Безумный Макс: Дорога ярости» сыграла Шарлиз Терон.