Стокгольм, 2 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. 1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Швецию по случаю саммита ООН «Стокгольм + 50». В ходе своего пребывания в скандинавской стране он дал интервью телеканалу SVT.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

«Конференции важны. Но эти конференции сами по себе не решают проблемы», — подчеркнул Гутерреш.

Визит Гутерреша приурочен к конференции ООН по климату «Стокгольм+50», которую Швеция организует совместно с Кенией. Саммит, на который прибудут десятки правительственных делегаций, состоится в столице Швеции ровно через 50 лет после первой экологической конференции ООН, которая также прошла в Стокгольме.

«До сих пор мы видели слишком мало действий, но слышали много разговоров», — заметила журналистка SVT.

«Какие-то действия предпринимаются, а какие-то разговоры ведутся. Нам нужно прилагать больше реальных усилий, но мы также должны вести больше разговоров, которые как раз и создают предпосылки для таких действий», — парировал Гутерреш.