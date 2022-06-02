Копенгаген, , 10:06 — REGNUM Дания присоединится к оборонной политике Европейского союза по итогам проведенного 1 июня референдума, сообщает Reuters 2 июня. Это очередной знак сдвижения скандинавских стран в сторону углубления оборонных связей.

Болельщики сборной Дании Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дания — единственный член ЕС, который не участвует в политике союза в области обороны и безопасности. Это исключение было закреплено на референдуме 1993 года по Маастрихтскому договору.

Окончательные результаты показали, что около 67% проголосовавших высказались за отмену исключения страны из так называемой общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP) — это самая большая поддержка, которую когда-либо показывали датчане на референдумах по вопросам ЕС.

Около 33% проголосовавших выступили против.

Результаты голосования стали победой сторонников более тесного сотрудничества с ЕС, в то время как противники утверждали, что оборонный пакт ЕС перегружен бюрократией и что участие Дании в военных операциях ЕС обойдется стране слишком дорого.

«Мы послали сигнал нашим союзникам в НАТО, в Европе. И мы послали четкий сигнал (президенту России Владимиру) Путину», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен поздно вечером 1 июня после подсчета большинства голосов.

Хотя результаты голосования не будут иметь серьезных практических последствий для Европейского союза, их позитивно воспримут в Брюсселе, считает научный сотрудник Датского института международных исследований Кристин Ниссен.

«Это часть общей тенденции по сближению стран друг с другом», — сказала Ниссен агентству Reuter.

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