Якутск, 2 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путина 1 июня получил приглашение приехать в столицу Якутии на национальный праздник Ысыах. Во время видеосвязи с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», главу государства пригласил многодетный отец Пётр Пестряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Волнуюсь очень, но хочу пригласить Вас на наш национальный праздник Ысыах, который состоится в конце июня», — сказал глава семьи.

«Спасибо, постараюсь», — ответил ему Владимир Путин.

Многодетная мать Людмила Пестрякова поблагодарила президента за награду и подчеркнула, что семья получает большую поддержку от государства.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетной семье Людмилы и Петра Пестряковых из Якутии вручили орден «Родительская слава» 1 июня. Они воспитывают семерых детей.