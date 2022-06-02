Добрянка, Пермский край, 2 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Добрянке Пермского края в честь погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко назовут сквер. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале сообщил глава города Константин Лызов.

Andrew Butko Александр Захарченко

Решение принято единогласно на заседании градостроительного Совета. Оно прошло в очном формате. Имя Захарченко будет носить сквер возле детской школы искусств.

Напомним, Александр Захарченко являлся главой ДНР с 2014 года. Погиб в 2018 году результате террористического акта, организованного украинскими спецслужбами.